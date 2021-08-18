Київ уже готується до Нового року: оголошено три конкурси

Столична влада формує нові підходи до проведення Нового року в Києві

Департамент культури Київської міської держадміністрації оголосив три мистецьких конкурси на кращі культурно-мистецькі проєкти з організації та проведення новорічних і різдвяних свят. Про це повідомила директорка Департаменту культури Яна Барінова.

Зазначається, що креативні агенції та творчі команди зможуть позмагатися за те, щоб зробити свій внесок у культуру Києва. Відтепер різні локації отримають свого окремого переможця.

«Проведення цих конкурсів дасть старт підготовці до проведення передноворічних заходів у столиці. Ми чекаємо на цілісні концепції із врахуванням інклюзії та забезпеченням безбар’єрності. Крім того, проєкти мають бути розраховані на масову аудиторію та враховувати потреби всіх соціальних і вікових груп населення», – розповіла Барінова.

За її словами, надання фінансової підтримки з бюджету Києва передбачається для реалізації заходів на таких локаціях:

Софійській площі, Володимирському проїзді (на відрізку від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), на території Центрального парку культури і відпочинку м. Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду) – граничний обсяг витрат із бюджету м. Києва 2,2 млн грн. Детальніше: https://cutt.ly/ZQVoPoJ;

Контрактовій площі – граничний обсяг витрат з бюджету м. Києва 569 тис. грн. Детальніше: https://cutt.ly/mQBCK3j;

території Центрального парку культури і відпочинку м. Києва (територія біля Арки Дружби народів) – граничний обсяг витрат з бюджету м. Києва 569 тис. грн. Детальніше: https://cutt.ly/XQViCOx.

Заяви про участь у мистецькому конкурсі потрібно подати за встановленою формою: https://cutt.ly/eQVyhbJ

Конкурсні пропозиції на участь у мистецькому конкурсі приймають у друкованому вигляді (у двох примірниках) до 15:30 14 вересня 2021 року за адресою: 01024, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 3, Департамент культури КМДА, відділ мистецтв та культурно-освітніх закладів, каб. № 308, контактні телефони: (044)279-62-92, (066)153-93-80.

Переможців мистецьких конкурсів буде визначено на засіданні Художньої ради з питань розгляду культурно-мистецьких проєктів при Департаменті культури, яке планується у період з 16 до 24 вересня 2021 року. Про точну дату учасникам конкурсу повідомлять додатково.