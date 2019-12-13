Київ виділить понад 10 млн грн на допомогу дітям-пільговикам до свят



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Діти пільгових категорій отримають до Дня святого Миколая одноразову матеріальну допомогу

У четвер, 12 грудня, пленарному засіданні Київської міської ради депутати скоригували міську цільову програму «Турбота. Назустріч киянам» на 2019 рік.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Ми плануємо виділити 10,5 млн грн на одноразову адресну матеріальну допомогу з нагоди Дня святого Миколая дітям пільгових категорій. Йдеться про дітей з інвалідністю, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, орфанні, онкологічні та інші тяжкі захворювання. Також допомога передбачається дітям-сиротам, з багатодітних сімей, усиновленим, які знаходяться під опікою та піклуванням.Матеріальну допомогу до свята отримають і діти загиблих воїнів, які брали участь в АТО. Також місто подбає про дітей осіб, які загинули під час Революції Гідності», - зазначив директор Департаменту соціальної політики Київської міської держадміністрації Руслан Світлий.

Загалом програма має охопити майже 29 тисяч дітей. Відповідні кошти, які місто має направити на виплати, були зекономлені під час реалізації цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».

Рішення підтримали 79 депутатів Київради.

Як повідомлялося, 18 грудня у приміщенні Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва відбудеться театральна вистава «Фабрика Санти» для дітей, які потребують особливої уваги та допомоги.

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