Київ виділить понад 4 млн грн на допомогу притулкам для тварин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кошти отримають притулки, що є учасниками цільової міської програми

Столична влада має намір спрямувати 4,2 млн гривень на допомогу притулкам для тварин, що створені та функціонують за ініціативи громадськості. Планується, що ці кошти використають для першочергових потреб утримання тварин у притулках. Відповідне рішення прийняла Київська міська рада.

«Ми внесли зміни до профільної цільової програми Києва та спрямовуємо обсяги допомоги притулкам, що є учасниками цільової міської програми та спільно із містом працюють над покращенням умов життя безпритульних тварин, впровадженням цивілізованих методів зменшення чисельності тварин, залишених напризволяще тощо. Так, активними учасниками програми є організації «Київське товариство захисту тварин», товариство захисту тварин «SOS», благодійна організація «Благодійний фонд «СІРІУС». Кошти розподілятимуть пропорційно кількості тварин у притулку», – пояснив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Також Департамент міського благоустрою запрошує інші притулки та громадські організації до співпраці з містом у реалізації міської програми.

Як повідомлялося, у Києві на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі зведуть центр захисту тварин.

Зокрема, передбачено чотири пускових комплекси. Під час першого, протягом 17-ти місяців, заплановано звести 4-поверхову ветеринарну лікарню, розраховану на одночасний прийом 55 котів і 108 собак, карантинний блок на 3 поверхи (із гаражами) на 100 тварин, а також трансформаторну підстанцію та котельню.

Протягом 8-ми наступних місяців мають облаштувати готель, місткістю на 38 собак і 22 котів. У третю пускову чергу побудують притулок для 120 котів, а в четверту чергу – вольєри для утримання 547 собак.

Загалом у центрі захисту тварин буде створено 193 робочих і 30 волонтерських місць.

До слова, у Києві запрацював Реєстр домашніх тварин, де зберігаються дані тисяч домашніх улюбленців, і база продовжує наповнюватись.