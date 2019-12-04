На Київщині судитимуть жінку, що нацькувала бійцівську собаку на людей



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Собака після команди «фас» накинувся на потерпілу

Напад собаки на перехожих стався у Білій Церкві

У Білій Церкві на Київщині жінка у стані алкогольного сп’яніння нацькувала свого бійцівського пса на подружжя, з якими у неї виник конфлікт.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Подружжя з дітьми проходили повз жінки, яка була з собакою. Між ними виникла словесна перепалка. Зловмисниця у стані алкогольного сп’яніння з хуліганських спонукань спочатку нанесла металевим собачим ціпком удари по голові перехожій. Потім надала команду «фас» своєму собаці, який накинувся на потерпілу. Нападниця продовжувала бити ціпком жінку та викрикувати нецензурну лайку. Врятував свою дружину чоловік, який кинувся на порятунок і йому вдалося відтягнути розлючену тварину», - розповіли правоохоронці.

37-річну травмовану місцеву жительку було доправлено до лікарні.

За фактом хуліганських дій поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство)Кримінального кодексу України.

27-річній жительці Білоцерківщини оголошено про підозру. Досудове розслідування завершено і справа з обвинувальним актом направлена до суду. Їй загрожує сплата штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.