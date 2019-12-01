Мережу зворушили кадри порятунку оленя, що провалився під кригу



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Рибалки викликали на місце пригоди рятувальників

В Івано-Франківській області небайдужі рибалки разом з рятувальниками допомогли оленю, який потрапив в біду.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Тварину, яка провалилася під лід на водоймі, помітили люди, які прийшли на рибалку. Вони викликали на місце рятувальників, щоб допомогти оленю вибратися з пастки.

Так, співробітники ДСНС, фермерського господарства «Еко Хаус» і рибалки взялися до роботи.

Щоб витягти оленя з льоду, тварину спочатку довелося приспати ін’єкцією снодійного. Після цього його вдалося витягнути і доставити на берег.

«Реабілітацію після крижаного купання олень буде проходити у фермерському господарстві «Еко Хаус», – написали в прес-службі.