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    Події в Україні

    Мережу зворушили кадри порятунку оленя, що провалився під кригу

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    Мережу зворушили кадри порятунку оленя, що провалився під кригу

    Рибалки викликали на місце пригоди рятувальників

    В Івано-Франківській області небайдужі рибалки разом з рятувальниками допомогли оленю, який потрапив в біду.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Тварину, яка провалилася під лід на водоймі, помітили люди, які прийшли на рибалку. Вони викликали на місце рятувальників, щоб допомогти оленю вибратися з пастки.

    Так, співробітники ДСНС, фермерського господарства «Еко Хаус» і рибалки взялися до роботи.

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    Мережу зворушили кадри порятунку оленя, що провалився під кригу
    Мережу зворушили кадри порятунку оленя, що провалився під кригу
    Мережу зворушили кадри порятунку оленя, що провалився під кригу
    Мережу зворушили кадри порятунку оленя, що провалився під кригу

    Щоб витягти оленя з льоду, тварину спочатку довелося приспати ін’єкцією снодійного. Після цього його вдалося витягнути і доставити на берег.

    «Реабілітацію після крижаного купання олень буде проходити у фермерському господарстві «Еко Хаус», – написали в прес-службі.

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    ДСНС Івано-Франківщина тварини природа
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