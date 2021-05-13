Київ за кредитні 30 млн євро відремонтує мережу освітлення

За рахунок міського бюджету вже замінили понад 40 тисяч світлоточок

Нове освітлення встановлять на 1967 вулицях та прибудинкових територіях Києва

Для впровадження сучасних світлодіодних систем зовнішнього освітлення Київ залучить 30 млн євро Європейського інвестиційного банку в рамках співпраці за субпроєктом «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва». Відповідне рішення було підтримано сьогодні на сесії Київської міської ради.

До 2024 року буде переоснащено системи зовнішнього освітлення на світильники зі світлодіодами. Існуючі лампи з низькою світловіддачею замінять на 42583 нових енергоефективних світильники зі світловіддачею більше 120 Лм/Вт та з більш високим індексом передачі кольору. Встановлять близько трьох тисяч опор зовнішнього освітлення та змінять 525 км кабельних мереж.

Нове освітлення встановлять на 1967 вулицях та прибудинкових територіях Києва і підключать до дистанційного управління світловим потоком із потужністю залежно від часу доби, інтенсивності руху пішоходів та транспорту. Це дасть змогу підвищити енергоефективність споживання електроенергії на 50-60% та збільшити термін експлуатації приладів освітлення більше ніж на 30%.

Якісне сучасне освітлення дасть можливість підвищити рівень безпеки, знизити кількість дорожньо-транспортних пригод, збільшити термін експлуатації оновлених мереж, а також покращити екологічний стан міста завдяки відмові від використання газових ламп, що містять ртуть.

Загалом у Києві нараховується 148 тисяч світлоточок. Із них більше 40 тисяч уже замінили за рахунок міського бюджету.

До слова, 12 травня Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням ДФС у Києві проводить обшуки в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт із заміни освітлення у столиці на суму понад 12 млн грн.