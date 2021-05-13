Київрада поскаржилась уряду на бездіяльність Мінкульту

За час, коли Олександр Ткаченко очолює Мінкульт, наказів про занесення об’єктів столиці до Держеєстру нерухомих пам’яток України взагалі прийнято не було

Мінкульт ігнорує подання Києва про внесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Київська міська рада звернулася до Кабінету міністрів України з вимогою вжити заходи, щодо вирішення питання занесення об’єктів культурної спадщини Києва до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Таке звернення підтримали сьогодні, 13 травня, 84 депутати на пленарному засіданні Київради.

У Київській міській раді зазначають, що облік пам’яток – це перший етап на шляху здійснення пам’яткоохоронної політики держави, вихідна ланка, з якої починається весь комплекс охоронних заходів, необхідних для тієї чи іншої пам’ятки. Тому на сучасному етапі питання організації обліку пам’яток є найбільш актуальним.

Департаментом охорони культурної спадщини КМДА щорічно забезпечується підготовка облікової документації та подання пропозицій до Міністерства культури та інформаційної політики України для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

За останні три роки та перший квартал 2021 року було направлено 32 подання про занесення 1509 пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Однак, із поданих об’єктів культурної спадщини Міністерством було прийнято накази лише по 23 об’єктах. А протягом останніх років наказів про занесення об’єктів до Держеєстру нерухомих пам’яток України Міністерством взагалі прийнято не було.

У Київській міській раді підкреслюють, що збереження культурної спадщини має бути пріоритетним завданням усіх гілок влади та місцевого самоврядування. Таким чином, Київрада звернулася до Кабінету міністрів України з проханням доручити Міністерству культури та інформаційної політики України невідкладно розглянути у повному обсязі подання, які направлялись Департаментом охорони культурної спадщини КМДА, для занесення щойно виявлених об’єктів Києва до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також вжити заходів та у подальшому забезпечити роботу Міністерства відповідно до положень пам’яткоохоронного законодавства.

Як повідомлялося, 22 квітня депутати Київської міської ради передали під забудову 120-річний особняк на вул. Іллєнка, 30. Але 27 квітня особняк Баккалинського було внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва – надано статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

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