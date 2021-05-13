Сквер Небесної сотні перейшов у комунальну власність Києва
Наразі сквер функціонує як сучасний та динамічний публічний простір
Київська міська рада передала «Сквер Небесної сотні» в комунальну власність територіальної громади міста з метою подальшого проведення робіт з реконструкції та благоустрію. Таке рішення було прийнято сьогодні, 13 травня, на пленарному засіданні міськради. Рішення підтримали 87 депутатів.
Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради та співавтор проєкту рішення Володимир Бондаренко, передача скверу у комунальну власність міста позитивно вплине на процес завершення його благоустрою з подальшим встановленням у ньому освітлення, налагодженою системою щоденного прибирання та поливу.
«Громада відстояла своє право на якісний публічний простір у серці столиці. Цей процес супроводжувався значним суспільним резонансом, тому спільними діями територіальної громади, міської влади та мера Києва Віталія Кличка, було зроблено усе можливе аби повернути земельну ділянку скверу у комунальну власність. Наразі сквер функціонує як сучасний та динамічний публічний простір – місце проведення конференцій, майстер-класів, концертів, кінопоказів, мистецьких виставок», – зазначив Бондаренко.
Після підтримання проєкту рішення на сесії Київради Київська міська держадміністрація повинна буде ініціювати процедуру передачі земельної ділянки із державної власності до комунальної, та розробити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з метою реконструкції та облаштування скверу без права капітальної забудови його наземної частини.
Важливо те, що проєкт реконструкції та облаштування скверу розроблятиметься із залученням громадськості, та рішення прийматиметься на підставі результатів архітектурного конкурсу.