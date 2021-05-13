Київ закликає Кабмін передати будинок Сікорського в комунальну власність міста

Будинок на вул. Ярославів Вал, 15Б, де виріс авіаконструктор Ігор Сікорський, у дуже занедбаному стані

Київ хоче відреставрувати будинок і створити там музей видатного авіаконструктора

Київська міська рада звернулась до уряду про передачу будинку, в якому жив видатний авіаконструктор Ігор Сікорський, в комунальну власність міста.

Підтримали відповідне звернення щодо невідкладного прийняття заходів, спрямованих на безоплатну передачу пам'ятки національного значення – будинку, в якому жив видатний авіактонструктор Ігор Сікорський з родиною, в комунальну власність територіальної громади міста Київ 90 депутатів.

«Будинок Сікорського перебуває на балансі Міністерства оборони. Ми вже кілька років б’ємося, щоб його передали місту, і щоб ми могли його відновити, могли створити там музей видатного авіаконструктора. Але – приміщення руйнується і вже кілька складів урядів не допомагають столиці зберегти його. А це – неправильно і несправедливо!» – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомлялося, США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.

Раніше об’єднання громадських активістів, науковців та митців взялися відновити будинок Ігоря Сікорського в Києві та зробити в ньому музей авіації Museum Sikor Sky. Поки що музей буде онлайн.

Тим часом, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов стосовно реставрації будинку Сікорського, розташованого по вулиці Ярославів Вал у столиці. Позивачами зазначені заступник генерального прокурора (в інтересах держави) та Міністерство культури та інформаційної політики України, відповідачами – Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький».

За поданням Департаменту охорони культурної спадщини Генпрокуратура вимагає від Міністерства оборони та державного підприємства «Готель «Козацький» протягом одного місяця з дати набрання рішенням суду законної сили укласти охоронний договір на пам’ятку національного значення та провести реставрацію будинку Сікорського.