Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
У столиці триває очистка доріг і тротуарів
У вівторок, 17 листопада, у Києві випав перший сніг і комунальні служби розпочали очищення доріг і тротуарів.
Як повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор», вночі 305 одиниць основної техніки, 33 - допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.
Столичні дорожники проводять чергову обробку дорожнього покриття протиожеледними матеріалами, аби не допустити утворення ожеледиці.
Посилений контроль здійснюється за потенційно небезпечними ділянками вулично-дорожньої мережі - мостами, підйомами, спусками, вулицями, якими курсує громадський транспорт, та дорогами з бруківки.
Окрема увага приділена тротуарам і зупинкам громадського транспорту. Для їх прибирання та обробки посипальними матеріалами задіяні як малогабаритна техніка, так і бригади з ручного прибирання.
Громадський транспорт вже розпочав свою роботу і працює у звичайному режимі.
Дорожня служба міста продовжує роботу у цілодобовому режимі.
Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.
17 листопада в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -3,4ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня – загалом 215 днів.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готове зустріти перший сніг і за потреби може одночасно залучити для прибирання вулиць 544 одиниці спецтехніки.
Синоптики попередили, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця.