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    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)

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    На вулицях Києва працює понад 300 одиниць спецтехніки - Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    На вулицях Києва працює понад 300 одиниць спецтехніки
    Фото: Київавтодор

    У столиці триває очистка доріг і тротуарів

    У вівторок, 17 листопада, у Києві випав перший сніг і комунальні служби розпочали очищення доріг і тротуарів.

    Як повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор», вночі 305 одиниць основної техніки, 33 - допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.

    Столичні дорожники проводять чергову обробку дорожнього покриття протиожеледними матеріалами, аби не допустити утворення ожеледиці.

    Посилений контроль здійснюється за потенційно небезпечними ділянками вулично-дорожньої мережі - мостами, підйомами, спусками, вулицями, якими курсує громадський транспорт, та дорогами з бруківки.

    Окрема увага приділена тротуарам і зупинкам громадського транспорту. Для їх прибирання та обробки посипальними матеріалами задіяні як малогабаритна техніка, так і бригади з ручного прибирання.

    Громадський транспорт вже розпочав свою роботу і працює у звичайному режимі.

    Дорожня служба міста продовжує роботу у цілодобовому режимі.

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    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)
    Київ засипало снігом: як комунальники розчищають місто (фото)

    Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

    17 листопада в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -3,4ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня – загалом 215 днів.

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готове зустріти перший сніг і за потреби може одночасно залучити для прибирання вулиць 544 одиниці спецтехніки.

    Синоптики попередили, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад
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