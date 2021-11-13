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    Київ потрапив у двадцятку мегаполісів з найбруднішим повітрям

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    Київ опинився на 16 місці за рівнем забруднення повітря&nbsp; - Київ потрапив у двадцятку мегаполісів з найбруднішим повітрям
    Київ опинився на 16 місці за рівнем забруднення повітря 
    Фото з відкритих джерел

    В українській столиці зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі

    В українській столиці в суботу, 13 листопада, зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі. Про це свідчать дані порталу Iqair, який відстежує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

    Київ знаходиться на 16 місці. У першу трійку ввійшли Делі (Індія), Бішкек (Киргизстан) та Ченду (Китай).

    Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий для чутливих груп населення».

    -20.
    -20.

    При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна та включати очищувачі повітря, а також не проводити спортивні заняття на відкритому повітрі.

    Нагадаємо, станом на ранок 2 листопада Київ знаходився на десятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

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    Теги: Київ Китай Киргизстан Індія міст повітря населення
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    Київ потрапив у двадцятку мегаполісів з найбруднішим повітрям