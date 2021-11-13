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    Столицю накрив непроглядний туман (фото)

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    З вікон багатоповерхівок в Києві майже нічого не видно, окрім білого &laquo;полотна&raquo; - Столицю накрив непроглядний туман (фото)

    З вікон багатоповерхівок в Києві майже нічого не видно, окрім білого «полотна»

    фото: glavcom.ua

    Сьогодні вранці кияни та мешканці околиць побачили у своїх вікнах «молоко»

    Уранці 13 листопада Київ і навколишні міста вкрив густий туман. Про це повідомляють читачі «Главкома».

    Близько 9-ї години ранку на столицю опустився густий туман. З вікон багатоповерхівок майже нічого не видно, окрім білого «полотна».

    Схожу картину спостерігають мешканці міст Київської області, зокрема в Броварах.

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    Столицю накрив непроглядний туман (фото)
    Столицю накрив непроглядний туман (фото)
    Столицю накрив непроглядний туман (фото)
    Столицю накрив непроглядний туман (фото)

    Нагадаємо, погода в Україні у суботу, 13 листопада, буде прохолодною, але сонячною. Синоптики прогнозують зростання температури вдень до +13 градусів.

    У Києві в суботу, 13 листопада, передбачають сонячну погоду та до +5…+7 градусів. Вночі буде від +1 до +3.

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    Теги: Київ кияни міст
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    Столицю накрив непроглядний туман (фото)