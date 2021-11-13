Столицю накрив непроглядний туман (фото)

З вікон багатоповерхівок в Києві майже нічого не видно, окрім білого «полотна»

Сьогодні вранці кияни та мешканці околиць побачили у своїх вікнах «молоко»

Уранці 13 листопада Київ і навколишні міста вкрив густий туман. Про це повідомляють читачі «Главкома».

Близько 9-ї години ранку на столицю опустився густий туман. З вікон багатоповерхівок майже нічого не видно, окрім білого «полотна».

Схожу картину спостерігають мешканці міст Київської області, зокрема в Броварах.

Нагадаємо, погода в Україні у суботу, 13 листопада, буде прохолодною, але сонячною. Синоптики прогнозують зростання температури вдень до +13 градусів.

У Києві в суботу, 13 листопада, передбачають сонячну погоду та до +5…+7 градусів. Вночі буде від +1 до +3.

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