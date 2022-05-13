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    Стало відомо, коли відновить роботу знищений ракетою київський ТРЦ Retroville

    ТРЦ Retroville після ракетного обстрілу в березні - Стало відомо, коли відновить роботу знищений ракетою київський ТРЦ Retroville
    ТРЦ Retroville після ракетного обстрілу в березні

    У ТРЦ Retroville вже ведуться ремонтні роботи

    Торговельний центр Retroville у Подільському районі Києва частково відновить роботу вже у серпні. Про це повідомляє компанія-забудовник Stolitsa Group.

    На ТРЦ Retroville, частково знищеному російською ракетою, вже ведуться ремонтні роботи.

    «Три чверті площ ТРЦ Retroville будуть відкриті для відвідувачів у серпні цього року, а решту площ поетапно відкриють у грудні 2022 року та березні 2023 року», – йдеться в повідомленні компанії.

    Нагадаємо, 20 березня ввечері в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр Retroville.

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    Стало відомо, коли відновить роботу знищений ракетою київський ТРЦ Retroville
    Стало відомо, коли відновить роботу знищений ракетою київський ТРЦ Retroville
    Стало відомо, коли відновить роботу знищений ракетою київський ТРЦ Retroville
    Стало відомо, коли відновить роботу знищений ракетою київський ТРЦ Retroville
    Стало відомо, коли відновить роботу знищений ракетою київський ТРЦ Retroville
    Стало відомо, коли відновить роботу знищений ракетою київський ТРЦ Retroville
    Стало відомо, коли відновить роботу знищений ракетою київський ТРЦ Retroville
    Стало відомо, коли відновить роботу знищений ракетою київський ТРЦ Retroville
    Стало відомо, коли відновить роботу знищений ракетою київський ТРЦ Retroville

    Згодом стало відомо, що Жертвами ракетного удару по Retroville стали восьмеро осіб. Також руйнування зазнав магазин для будівництва мережі Leroy Merlin.

    Служба безпеки України затримала тіктокера, який виклав у соцмережі інформацію про дислокацію військових біля торгового центру.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, коли відновить роботу знищений ракетою київський ТРЦ Retroville