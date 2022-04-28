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    Соратник Зеленського розказав, як «Велике будівництво» допомогло під час війни

    Багато якісних трас було зроблено в областях, де раніше не існувало гарних доріг - Соратник Зеленського розказав, як «Велике будівництво» допомогло під час війни
    Багато якісних трас було зроблено в областях, де раніше не існувало гарних доріг
    фото: Офіс президента

    За два роки були відремонтовані близько 15 тис. км доріг в усіх регіонах України

    Дороги, відремонтовані в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», із початком війни почали відігравати важливу логістичну та евакуаційну роль. Про це в інтерв’ю «Факти ICTV» повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

    Він нагадав, що за два роки були відремонтовані близько 15 тис. км доріг в усіх регіонах України.

    «Я розумію, що було дуже багато критики, коли політика була на першому плані. Але сухий залишок такий: усі ці дороги працювали й працюють як основні канали, за якими доставляється гуманітарна допомога», – підкреслив Кубраков.

    Так, за його словами, раніше шлях від Дніпра до Покровська тривав п’ять годин. Зараз час в дорозі за цим маршрутом скоротився вдвічі.

    «Коли мільйони наших громадян евакуювалися зі своїх регіонів в більш спокійні, вони теж їхали цими дорогами, й усі нарешті побачили, що в країні з’явились нормальні дороги. І найголовніше, наші військові так само евакуюють своїх поранених і доставляють все, що потрібно, саме цими дорогами», – розповів очільник Мінінфраструктури.

    Кубраков зазначив, що багато якісних трас було зроблено в областях, де раніше не існувало гарних доріг: на Чернігівщині, Київщині, Харківщині, на Сумщині.

    «До Сум не можна було дістатись нормальною дорогою. Така можливість з’явилась лише минулоріч. Так само й на Харківщині. Повністю всі дороги в Харківській області, зокрема харківська окружна, були зроблені в минулому чи позаминулому році», – заявив він.

    Зараз на цих трасах точаться бої. Кубраков навів приклад дороги М-01 Київ – Чернігів, уздовж якої у межах населених пунктів знищено все – від бар’єрного огородження до пробитих наскрізь підземних переходів. Наразі пошкоджено 20-25% усієї траси М-01, сказав міністр інфраструктури.

    «Це дорога першої категорії, класна, яка була щойно збудована. І всі, мабуть, пам’ятають відео, коли наші військові з дронів знімали, здається, роботу байрактарів. Танки окупантів лупили зверху, просто як у комп’ютерній грі. Але що там чітко було видно, так це класну дорогу з розміткою», – прокоментував він.

    Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що регіонам доручили створити базу даних потреб усіх населених пунктів України, яка допоможе розробити для них стратегію відновлення та розвитку.

    Теги: росія окупанти Київ міністр дороги війна будівництво військові гуманітарна допомога Україна Чернігів Кирило Тимошенко окупація Олександр Кубраков велике будівництво #stoprussia
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    Соратник Зеленського розказав, як «Велике будівництво» допомогло під час війни