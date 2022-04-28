Соратник Зеленського розказав, як «Велике будівництво» допомогло під час війни

Багато якісних трас було зроблено в областях, де раніше не існувало гарних доріг

За два роки були відремонтовані близько 15 тис. км доріг в усіх регіонах України

Дороги, відремонтовані в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», із початком війни почали відігравати важливу логістичну та евакуаційну роль. Про це в інтерв’ю «Факти ICTV» повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він нагадав, що за два роки були відремонтовані близько 15 тис. км доріг в усіх регіонах України.

«Я розумію, що було дуже багато критики, коли політика була на першому плані. Але сухий залишок такий: усі ці дороги працювали й працюють як основні канали, за якими доставляється гуманітарна допомога», – підкреслив Кубраков.

Так, за його словами, раніше шлях від Дніпра до Покровська тривав п’ять годин. Зараз час в дорозі за цим маршрутом скоротився вдвічі.

«Коли мільйони наших громадян евакуювалися зі своїх регіонів в більш спокійні, вони теж їхали цими дорогами, й усі нарешті побачили, що в країні з’явились нормальні дороги. І найголовніше, наші військові так само евакуюють своїх поранених і доставляють все, що потрібно, саме цими дорогами», – розповів очільник Мінінфраструктури.

Кубраков зазначив, що багато якісних трас було зроблено в областях, де раніше не існувало гарних доріг: на Чернігівщині, Київщині, Харківщині, на Сумщині.

«До Сум не можна було дістатись нормальною дорогою. Така можливість з’явилась лише минулоріч. Так само й на Харківщині. Повністю всі дороги в Харківській області, зокрема харківська окружна, були зроблені в минулому чи позаминулому році», – заявив він.

Зараз на цих трасах точаться бої. Кубраков навів приклад дороги М-01 Київ – Чернігів, уздовж якої у межах населених пунктів знищено все – від бар’єрного огородження до пробитих наскрізь підземних переходів. Наразі пошкоджено 20-25% усієї траси М-01, сказав міністр інфраструктури.

«Це дорога першої категорії, класна, яка була щойно збудована. І всі, мабуть, пам’ятають відео, коли наші військові з дронів знімали, здається, роботу байрактарів. Танки окупантів лупили зверху, просто як у комп’ютерній грі. Але що там чітко було видно, так це класну дорогу з розміткою», – прокоментував він.

Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що регіонам доручили створити базу даних потреб усіх населених пунктів України, яка допоможе розробити для них стратегію відновлення та розвитку.