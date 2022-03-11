Уряд зняв 51 млрд грн, які призначалися на «Велике будівництво» і забезпечення роботи президента

В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Кабмін поповнив грошима резервний фонд держбюджету

Кабінет міністрів спрямував 50,86 млрд грн до резервного фонду державного бюджету. Про це свідчить урядова постанова від 10 березня.

Таким чином, уряд зняв кошти з низки програм, у тому числі «Великого будівництва», а також фінансування діяльності офісу президента та Верховної Ради. Зокрема, з апарату Верховної Ради (мінус 295 млн грн), президента України та його Офісу (102,5 млн грн), господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну (2,15 млрд грн).

Також зменшено видатки на здійснення правосуддя Верховним судом (- 267,8 млн грн), Вищим антикорупційним судом (- 266,7 млн грн).

Крім цього, Кабмін забрав 3,21 млрд грн, передбачених на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів; 4,39 млрд грн, які мали спрямовуватися на підтримку сільгосптоваровиробників.

Іще Кабмін зняв 7,13 млрд грн, закумульованих на фінаснування проєктів «Великого будівництва», зокрема, 3,55 млрд грн, що призначалися на розвиток аеропортної інфраструктури.

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.