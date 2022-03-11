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    Киргизстан запрошує біженців з Росії до себе на будівництво

    Киргизстан запрошує біженців з Росії до себе на будівництво
    фото з відкритих джерел

    Це хочуть зробити для того, щоб забезпечити роботою людей із Росії

    Депутат Нурлан Шакієв запропонував запросити мігрантів із Росії на роботу в будівельному секторі Киргизстану. З такою пропозицією він виступив 10 березня на засіданні парламенту.

    «Багато будівельних компаній у Бішкеку не можуть знайти працівників на будівництво серед наших громадян і наймають приїжджих з інших країн. Сьогодні у Росії важка ситуація, багато хто залишився без роботи. Наші держоргани повинні організувати круглі столи, поговорити з будівельними компаніями та забезпечити роботою тих, хто зараз у Росії потребує роботи», – сказав він.

    Як повідомлялось, в Росії до кінця літа заборонили вивозити білий цукор, а до кінця року – понад 200 позицій, серед яких обладнання, транспорт, сільгосптехніка та інше.

    Нагадаємо, ЄС і США запровадили найжорсткіші санкції проти Росії за агресію по відношенню до України. Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот. Також Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії.

    Окрім цього, Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

    Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

    Теги: Росія депутат будівництво мігранти Киргизстан
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    Киргизстан запрошує біженців з Росії до себе на будівництво