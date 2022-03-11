Киргизстан запрошує біженців з Росії до себе на будівництво

Це хочуть зробити для того, щоб забезпечити роботою людей із Росії

Депутат Нурлан Шакієв запропонував запросити мігрантів із Росії на роботу в будівельному секторі Киргизстану. З такою пропозицією він виступив 10 березня на засіданні парламенту.

«Багато будівельних компаній у Бішкеку не можуть знайти працівників на будівництво серед наших громадян і наймають приїжджих з інших країн. Сьогодні у Росії важка ситуація, багато хто залишився без роботи. Наші держоргани повинні організувати круглі столи, поговорити з будівельними компаніями та забезпечити роботою тих, хто зараз у Росії потребує роботи», – сказав він.

Як повідомлялось, в Росії до кінця літа заборонили вивозити білий цукор, а до кінця року – понад 200 позицій, серед яких обладнання, транспорт, сільгосптехніка та інше.