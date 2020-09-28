«Київміськбуд» уже взяв на баланс 16 недобудов «Укрбуду»



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Житловий комплекс «Оберіг-2» Фото: ЛУН

Київміськбуд добудує ЖК «Оберіг-2»

Будівельний холдинг «Київміськбуд» прийняв на баланс житловий комплекс «Оберіг-2» корпорації «Укрбуд». Він став 16 об'єктом, переданим для добудови.

«Будівництво буде розпочато найближчим часом, на майданчику вже є працівники», - повідомив президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір.

Він також додав, що з ЖК «Чарівне місто» вже підписаний основний договір, Міністерство оборони допрацьовує доповнення. Як тільки вони будуть готові, «Київміськбуд» зможе прийняти комплекс у повному обсязі, пише «НВ».

«Також компанія працює над вирішенням питань по двох проблемних комплексах – «Арт Хаус» і «Солар Сіті». По першому Міністерству оборони необхідно належним чином оформити земельну ділянку, а по другому проходить процедура санації», - додав Кушнір.

На сьогоднішній день «Київміськбуд» загалом прийняв 16 об'єктів корпорації «Укрбуд»: ЖК «Пектораль», «Новомостицький», «Сонячна Рів'єра», «Харківський», «Гармонія», «Кирилівський гай», «Гвардійський», Freed, Lake house, Twin house, Urban park, «Академ Парк», «Шевченківський», «Поділ Град», «Злагода» та «Оберіг-2».

Нагадаємо, наприкінці червня «Київміськбуд» увів в експлуатацію три житлові комплекси «Укрбуду».

Раніше повідомлялося, що на добудову всіх житлових комплексів «Укрбуду» не вистачає 2 млрд грн.

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