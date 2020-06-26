«Київміськбуд» увів в експлуатацію три житлові комплекси «Укрбуду»



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ЖК «Сонячна рів'єра» введено в експлуатацію Фото: ЛУН

У будинках вже живуть люди

Введено в експлуатацію три житлові комплекси «Укрбуду», які прийняв «Київміськбуд»: «Сонячна рів'єра», «Новомостицький» і перші дві секції ЖК «Пектораль».

Про це повідомив голова правління – президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір на своїй сторінці у Facebook.

«Питання введення було одним з найгостріших, в будинках вже живуть люди, тому забезпечити їх законну експлуатацію вкрай важливо! Сьогодні зроблено перший, але важливий крок, три об'єкти отримали сертифікати від ДАБІ», - написав він.

Кушнір зазначив, що фахівці «Київміськбуду» робили все можливе, усунули навіть незначні зауваження для того, щоб будинки були введені.

«Зараз вже подані документи на частину «Харківського», найближчим часом Інспекція отримає пакети документів щодо двох інших комплексів», - додав він.

Кушнір висловив сподівання, що зовсім скоро Кабмін видасть розпорядження про підписання договорів Міністерством оборони щодо чотирьох інших комплексів. Це дозволить «Київміськбуду» прийняти інші об'єкти «Укрбуду» і почати виконання взятих на себе зобов'язань. Цього чекають 13 тис. сімей інвесторів.

Як повідомлялося, на добудову всіх житлових комплексів «Укрбуду» не вистачає 2 млрд грн.

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