Київрада ухвалила важливе для інвесторів «Укрбуду» рішення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Київради відбуло 23 липня

Рішення Київради дозволить «Київміськбуду» взятися за добудову ще шести об'єктів, де отримають житло тисячі людей - Кличко

Київрада сьогодні, 23 липня, ухвалила рішення про звільнення від пайової участі об'єктів «Укрбуду». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко зазначив, що це дозволить «Київміськбуду» взятися за добудову ще шести об'єктів, де отримають житло тисячі людей.

«Я розумію, що таке рішення щодо «Укрбуду» - не оптимальне. Але, ми повинні його ухвалити. Бо потрібно допомогти ошуканим людям. Тим паче, що пайова участь за кілька місяців буде скасована для всіх забудовників по всій Україні», - наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що парламент має терміново розглянути низку законопроектів, які б унеможливили подібні ситуації з недобросовісними забудовниками.

«Ми вже втомилися від того, що постійно чуємо різні прізвища - Войцеховський, Паливода, Микитась. Назви таких компаній, як «Укрбуд», «Аркада». Ми постійно вирішуємо проблеми, що виникають через недобросовісних забудовників. Бо ошукані люди приходять до нас, - сказав мер. - Вони кажуть, що вклали кошти, а їх ошукали. А це відбувається знаєте чому? Бо в нас забудовники можуть без гарантій банку продавати квадратні метри, що існують часто тільки на папері», - підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, наприкінці червня «Київміськбуд» увів в експлуатацію три житлові комплекси «Укрбуду».

Нагадаємо, на добудову всіх житлових комплексів «Укрбуду» не вистачає 2 млрд грн.

Читайте також:



