Президент «Київмісьбуду»: На добудову всіх комплексів «Укрбуду» не вистачає 2 млрд грн



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Ті житлові комплекси, які прийняв «Київміськбуд», готові до введення в експлуатацію, але «ДАБІ відмовляє, - голова правління

Ми провели і фінансовий, і технічний аудит, прийняли перші п’ять з 22 житлових об’єктів «Укрбуду, - Кушнір

Президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір прокоментував участь держави у добудові всіх житлових комплексів «Укрбуду». Про це Кушнір розповів в інтерв’ю «Главкому».

«На добудову всіх житлових комплексів «Укрбуду» не вистачає 2 млрд грн. Де ми їх повинні взяти? Ми запропонували дієвий механізм – викуп квартир Державною іпотечною установою. Тобто ми не просимо нам ці гроші подарувати, ДІУ все одне буде купувати квартири за своїми програмами. І це допомогло б нам отримати необхідну суму на одночасний старт робіт на такій великій кількості будівельних майданчиків», - зазначив Кушнір.

Президент будівельного холдингу розповів, що «Київміськбуд» вже провів фінансовий, і технічний аудит та прийняв перші п’ять з 22 житлових об’єктів.

«Але аудит нам чітко показав: приймати потрібно лише всі об’єкти разом, адже більша частина з ЖК, що залишилися, мінусові, лише чотири можуть забезпечити прибуток, за рахунок якого буде можливість витягнути весь цей проект. Але всі вони будувалися на землях Міністерства оборони, тому ми зіткнулися з бюрократією та нерозумінням проблеми з боку відомства», - поскаржився Кушнір.

Голова правління запевняє, що ті житлові комплекси, які вони прийняли, готові до введення в експлуатацію, але «ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція України) відмовляє, посилаючись на формальні причини».

До відома, у середині квітня перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов розповів, як рятують інвесторів «Укрбуду».

Як повідомлялося, у середині грудня минулого року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що будинки однієї з найбільших будівельних компаній в Україні – «Укрбуду» – добудує «Київміськбуд».

Раніше інвестори, які купили житло у 26 житлових комплексах Києва, які будувалися під егідою «Укрбуду», звернулись до Зеленського через «критичну ситуацію, що відбувалася на будівельних майданчиках».

Пізніше представники «Київміськбуду», «Укрбуду» та група інвесторів підписали меморандум, згідно з яким роботи на недобудованих будинках відновляться протягом пів року. «Київміськбуд» має добудувати 23 житлових комплекси й один бізнес-центр. Зі списку, в той же час, були виключені ЖК «Генезис» і ЖК «Едельвейс».

Нагадаємо, ексдепутата, колишнього президента компанії-забудовника «Укрбуд» Максима Микитася підозрюють в організації схеми з заволодіння 82 млн грн на махінаціях із квартирами для Національної гвардії. Нацгвардії спочатку виділяли квартири в елітному Печерському районі Києва, а потім вирішили змінити їх на квартири на околиці. При цьому вартість їхня не змінилася.

На початку квітня Антикорупційний суд стягнув із забудовника Микитася заставу у сумі 80 млн грн на користь держави.