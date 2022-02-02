Київрада 3 лютого проведе два засідання: що розглядатимуть

Онлайн-трансляцію обох засідань можна буде подивитись офіційному сайті Київської міської ради

Завтра, 3 лютого, депутати Київради зберуться на продовження пленарного засідання ІІ сесії Київради ІХ скликання, яке було розпочато 20 січня, а також проведуть чергове пленарне засідання. Про це повідомляється на сайті мерії.

Як зазначається, продовження пленарного засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання, яке було розпочато 20 січня, відбудеться у залі засідань (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх).

Початок засідання – о 10:00.

А вже об 11:00 там само має розпочатись пленарне засідання.

У порядку денному завтрашнього засідання значиться близько двох десятків загальних питань. Зокрема, про перейменування низки вулиць, створення дошкільного закладу, створення ТСК для перевірки заводу «Енергія» тощо.

Також депутати мають розглянути низку земельних питань.

Онлайн-трансляцію обох засідань можна буде подивитись офіційному сайті та YouTube-каналі Київської міської ради.

Нагадаємо, 20 січня відбулося пленарне засідання сесії Київської міської ради ІХ скликання. Цього дня міські депутати ухвалили цільову програму «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки». Також на позачерговому засіданні Київської міської ради 20 січня депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити політичне переслідування лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.