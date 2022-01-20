Справа проти Порошенка: Київрада підтримала звернення до президента

Депутати Київської міської ради підтримали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити політичне переслідування Петра Порошенка

За відповідне рішення проголосували 62 депутати Київради

На сьогоднішньому позачерговому засіданні Київської міської ради депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити політичне переслідування лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко в Телеграм.

«Київрада підтримала звернення до Президента з вимогою припинити політичне переслідування п‘ятого президента Порошенка!», – йдеться в повідомленні.

Гончаренко також опублікував текст ухваленого документа.

Нагадаємо, депутат Київради від «Європейської Солідарності» Сергій Таран на брифінгу заявив, що перед позачерговим засіданням Київської міської ради депутати від «Слуги народу» отримали інструкцію з покроковим планом як діяти, щоб зірвати розгляд звернення про політичний тиск на опозицію.

Також на сьогоднішньому засідання Київська міська рада включила до порядку денного питання щодо репресій проти п'ятого президента , лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Відповідне рішення підтримали 64 депутати.

Нагадаємо, учора стало відомо, що 20 січня Київрада збереться на позачергове засідання.

19 січня Печерський районний суд Києва оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання.



