У Києві з'явився бульвар імені Павла Вірського

Рішення про зміну назви вулиці Київрада ухвалила 16 грудня 2021 року

У Шевченківському районі столиці вулицю Саратовську перейменували на честь всесвітньо відомого танцівника та хореографа Павла Вірського. Про це повідомляє пресслужба Шевченківської РДА.

Рішення про зміну назви вулиці Київрада ухвалила 16 грудня 2021 року.

В документі зазначається, що відповідне рішення видано з метою вшанування пам’яті всесвітньовідомого українського танцівника та хореографа Павла Вірського.

Довідка: Саратовська вулиця – вулиця в Шевченківському районі міста Києва, місцевості Дехтярі, Нивки. Пролягає від вулиці Януша Корчака до вулиці Стеценка. Виникла у середині ХХ століття під назвою 864-та Нова вулиця. Сучасна назва – з 1955 року, на честь російського міста Саратов. Прокладена у вигляді бульвару. Забудова вулиці розпочалася на початку 1960-х років.

Вірський Павло Павлович (12 (25) лютого 1905 року, Одеса – 5 липня 1975 року, Київ) – український танцівник та хореограф, Народний артист СРСР (1960).

Народився 12 (25) лютого 1905 року в Одесі в купецькій родині. В 1926 році закінчив Одеське музично-драматичне училище, 1928 – Московський театральний технікум. Артист балету і балетмейстер у театрах Одеси, Харкова, Дніпра, Києва, військових ансамблів.

Організатор (1937), балетмейстер (до 1940), художній керівник (1955-1975) Ансамблю танцю УРСР. У своїй творчості розвив знахідки і традиції, закладені Михайлом Андрійовичем Соболем.

Влітку 1972 року на одному з найбільших сценічних майданчиків Вашингтона «Вулф треп» перебував з ансамблем, виступи тривали два місяці.

Жив у Києві. Помер 5 липня 1975 року. Похований в Києві на Байковому кладовищі.

З 1977 року Національний заслужений академічний ансамбль танцю України названий на честь Вірського.

Як раніше повідомлялося, 16 грудня під час пленарного засідання Київська міська рада підтримала рішення про встановлення назв безіменним топонімічним об’єктам та перейменування вулиць. Зокрема, перейменовано чотири вулиці.

Нагадаємо, Київська міська рада може перейменувати одну зі столичних вулиць на честь покійного ексмера міста Олександра Омельченка.