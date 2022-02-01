Перший віцеспікер: систему голосування «Рада-3» оновлять найближчим часом

Систему «Рада-3» було встановлено у сесійній залі парламенту у 2002 році

Таке рішення було прийняте через несправності в роботі системи

Керівництво Верховної Ради планує замінити технічно застарілу парламентську систему голосування «Рада-3» та розглядає декілька варіантів її оновлення. Про це повідомляє Громадський рух «Чесно» із посиланням на першого віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка.

За словами Корнієнка, у зв’язку із цим наразі розглядаються два варіанти:

Перший– система, подібна до тієї яка встановлена у комітетах ВРУ с коли на монітор депутата виводяться усі необхідні рішення для розгляду та голосування.

Другий – аналог системи, яка встановлена у Кабміні та Офісі президента. Вона, серед іншого, дозволяє можливість дистанційної роботи з документами, порядком денним, має більший функціонал, том може бути дорожчою.

«Ми стоїмо на порозі нашої найвеличнішої реформи – це заміна системи «Рада-3», адже на минулому тижні побачили, що не можемо ухвалювати державницькі рішення, бо «відрубаються» цілі канали. Канал – це лінія проводів, яка з'єднує кілька робочих місць депутатів. Коли був зрив голосування по Сенниченку (голосування за звільнення Фонду державного майна Сенниченка, – «Главком»), там система показала – це записано на відео і ми це бачили в рамках розслідування, що ряд крісел буквально на працює. Технічні служби не можуть достеменно визначити природу цих відключень каналів. Це така непроста історія», – розповів Корнієнко.

Окрім цього керівництво Верховної Ради планує найближчим часом ініціювати обговорення між парламентськими фракціями та групами змін до регламенту щодо запровадження дистанційного голосування нардепів та оптимального варіанту впровадження цього механізму. За словами Корнієнка, наразі близько 30 парламентарів хворіють на коронавірус, вони готові долучитися до дистанційної роботи і звертались до керівництва парламенту з проханням врахувати ці обставини.

Зазначимо, що встановлення чинної системи «Рада-3» у сесійній залі парламенту відбулось під час канікул у 2002 році. Тоді монтажні роботи тривали два місяці, адже довелося повністю демонтувати депутатські ряди.

Раніше повідомлялося, що нардепи заговорили в Раді англійською. Спікеру не сподобалось (відео).

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