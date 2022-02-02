«Слуги» скликають позачергове засідання Ради через Трухіна і не тільки

За словами Арахамії, останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання парламенту для заслуховування міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, генпрокурорки Ірини Венедіктової та директора Держбюро розслідувань Олексія Сухачова щодо кримінальних справ деяких народних депутатів. Відповідну заяву Арахамії оприлюднила у Тelegram речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук.

«Останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки… Тому я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх», – йдеться в заяві.

Арахамія наголосив, що політична сила «Слуга народу» завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку представників влади. «Особливо, коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику», – підкреслив він.

Керівник фракції висловив вдячність журналістам та правоохоронцям за підтримку політсили у цій позиції. На його думку, такий підхід має стати основою діяльності всіх політичних сил, «незалежно від кольорів».

Зазначимо, 2 лютого нардепа Трухіна виключили зі «Слуги народу». Варто зазначити, що в мережі висувається припущення, що організатором інформаційного зливу щодо скандального ДТП міг бути сам Аваков.

Натомість сьогодні сам Аваков зізнався, що дуже втішений.

Також МВС після публікації відео ДТП з Трухіним переводить стрілки на ДБР. Натомість ДБР каже, що в них не було відео з Трухіним, яке зняли поліцейські. Ще генпрокурорка доручила НАБУ відкрити нове провадження після відео з нардепом.

Як відомо, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.

Напередодні ввечері журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. Так, нардеп після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що «слуга народу» порадив «нє ісполнять».

Після появив відеорозслідування голова парламентської фракції «слуг народу» Давид Арахамія відреагував на розслідування щодо резонансної ДТП за участі народного обранця з їхньої фракції Олександра Трухіна. Він заявив, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу».

Натомість «Євросолідарність» поклала на Зеленського повну відповідальність за дії скандального Трухіна та різко відреагувала на розслідування ЗМІ.