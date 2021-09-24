Київрада дозволила знести відомий кінотеатр

Кінотеатр «Загреб» був збудований у 1989 році

На місці кінотеатру «Загреб» буде зведено об’єкт громадського призначення

На засіданні 23 вересня депутати Київради підтримали проєкт рішення, який дає можливість розпочати підготовку до проведення конкурсу із залучення інвестора до будівництва об’єкта громадського призначення на просп. Голосіївському, 116 на місці кінотеатру «Загреб». Відповідне рішення підтримали 79 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

Кінотеатр «Загреб» площею 2,5 тис. кв. м збудований у 1989 році. Приміщення кінотеатру не використовуються з 2018 року через незадовільний стан конструкцій, інженерних мереж та внутрішнього облаштування. Будівля перебуває на балансі КП «Київкінофільм» на праві господарського відання та не включена до Програми приватизації комунального майна територіальної громади Києва.

Знесення об’єкту можливе виключно після визначення переможця інвестиційного конкурсу, укладення з ним інвестиційного договору та відшкодування інвестором вартості будівель і споруд, які підлягають знесенню.

За попередніми передпроєктними пропозиціями, на земельній ділянці 1,3 га буде розташовано кінотеатр або інші комунальні об’єкти сфери культури, паркінг та орендні приміщення. Орієнтовний бюджет будівництва 510 млн грн.

Як зазначили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА, інвестор зобов’язаний безоплатно передати до комунальної власності територіальної громади Києва частину об’єкта інвестування (новозбудоване приміщення) площею, не меншою, ніж існуюча, для розміщення закладу культури.

У результаті проведення інвестиційного конкурсу місто отримає новозбудоване сучасне приміщення культурного призначення площею не менше 2,5 тис. кв. м.

Нагадаємо, навколо оренди кінотеатру «Київ» триває судова тяганина.