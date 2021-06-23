Суд повернув кінотеатр «Київ» його колишнім орендарям

Суд повністю задовольнив позов Культурного центру «Кінотеатр «Київ»

Господарський суд Києва повернув приміщення кінотеатру «Київ» попередньому орендарю – ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ». Про це свідчить рішення суду від 1 червня 2021 року.

Суд повністю задовольнив позов КЦ «Кінотеатр Київ» до Департаменту комунальної власності КМДА, ТОВ «Сінема-центр» і комунального підприємства «Київфільм».

Так, суд визнав договір оренди цілісного майнового комплексу кінотеатру «Київ», укладений 4 січня 1999 між ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» (орендар), Головним управлінням майном Київської міської державної адміністрації (орендодавець; на цей час - Департамент комунальної власності КМДА) продовженим на строк до 4 січня 2029 року.

Суд визнав недійсним договір про передачу майна, що укладений 14.05.2019 між Департаментом комунальної власності, Товариством з обмеженою відповідальністю «Сінема-центр» та КП «Київкінофільм».

За рішенням суду, мають бути усунуті перешкоди ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» у здійсненні права володіння та користування будівлею кінотеатру «Київ».

Згідно з рішенням суду, Департамент комунальної власності має сплатити Культурному центру «Кінотеатр «Київ» 2102 грн витрат по сплаті судового збору. Таку ж суму мають сплатити ТОВ «Сінема-центр» і КП «Київкінофільм».

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року переможцем відкритого конкурс на оренду приміщення кінотеатру «Київ», що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на відкритому аукціоні стало ТОВ «Сінема-Центр» із пропозицією у 2 млн 119 тисяч грн на місяць без ПДВ. Таким чином, надходження до бюджету столиці від оренди приміщення мало би збільшитися у 45 разів. Як відомо, попередній орендар сплачував 47 тис. грн на місяць за оренду приміщення кінотеатру.

7 червня 2020 року під будівлею столичного кінотеатру «Київ» відбувся мітинг до річниці його закриття. Активісти вимагали від київської влади визнати чинну оренду з мережею «Сінема Центр» недійсною та провести новий конкурс, який брав би до уваги концепцію розвитку культурного центру та позицію кіноспільноти.

Згодом у червні 2020 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду поставив крапку в суперечках про правомірність перемоги ТОВ «Сінема-Центр» в аукціоні на оренду приміщення кінотеатру «Київ» і підтвердив її законність.

Як повідомлялося, будівля кінотеатру «Київ» наразі перебуває у непридатному до використання за призначенням стані.

Наразі тривають підготовчі та погоджувальні процеси для капітального ремонту та відновлення столичного кінотеатру «Київ».

Мер Києва Віталій Кличко прогнозує, що кінотеатр «Київ» може запрацювати через рік.