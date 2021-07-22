Суд може скасувати повернення кінотеатру «Київ» колишнім орендарям

Судова тяганина навколо оренди кінотеатру «Київ» триває

Комунальне підприємство «Київкінофільм» звернулося до апеляційного суду з вимогою скасувати рішення Господарського суду про повернення кінотеатру «Київ» попередньому орендарю — ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ». Суд призначено на 9 серпня.

Таким чином, кінотеатр «Київ» може залишитися в оренді у ТОВ «Сінема-центр».

Як відомо, комунальне підприємство «Київкінофільм» є балансоутримувачем кінотеатру «Київ».

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року переможцем відкритого конкурс на оренду приміщення кінотеатру «Київ», що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на відкритому аукціоні стало ТОВ «Сінема-Центр» із пропозицією у 2 млн 119 тисяч грн на місяць без ПДВ. Таким чином, надходження до бюджету столиці від оренди приміщення мало би збільшитися у 45 разів. Як відомо, попередній орендар сплачував 47 тис. грн на місяць за оренду приміщення кінотеатру.

7 червня 2020 року під будівлею столичного кінотеатру «Київ» відбувся мітинг до річниці його закриття. Активісти вимагали від київської влади визнати чинну оренду з мережею «Сінема Центр» недійсною та провести новий конкурс, який брав би до уваги концепцію розвитку культурного центру та позицію кіноспільноти.

Згодом у червні 2020 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду поставив крапку в суперечках про правомірність перемоги ТОВ «Сінема-Центр» в аукціоні на оренду приміщення кінотеатру «Київ» і підтвердив її законність.

1 червня 2021 року Господарський суд Києва повернув приміщення кінотеатру «Київ» попередньому орендарю – ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ».

За рішенням суду, мають бути усунуті перешкоди ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» у здійсненні права володіння та користування будівлею кінотеатру «Київ».

Як повідомлялося, будівля кінотеатру «Київ» наразі перебуває у непридатному до використання за призначенням стані.

Наразі тривають підготовчі та погоджувальні процеси для капітального ремонту та відновлення столичного кінотеатру «Київ».

Мер Києва Віталій Кличко прогнозує, що кінотеатр «Київ» може запрацювати через рік.