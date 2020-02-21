Столичний кінотеатр «Старт» отримав друге життя (фото)



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Кінотеатр «Старт» тепер має оновлений фасад Фото: пресслужба КМДА

Кінотеатр став культурним центром

Кінотеатр «Старт» у Дніпровському районі столиці відновив свою роботу після капітального ремонту. Про це заявила директорка Департаменту культури Діана Попова під час презентації простору, який тепер став культурним центром.

«…Ми відкриваємо перший із тих кінотеатрів, у яких тривають капітальні ремонти приміщень. Ми маємо відповідати високому рівню українського кінематографа, який наразі вдосконалюється із неймовірною швидкістю і змагається з європейським кіно на світових фестивалях. Кращому кіномистецтву – кращі кінотеатри: таке завдання ми ставимо перед собою», – зазначила Попова.

Під час презентації стало відомо, що «Старт» тепер має оновлений фасад, модернізовані кінозали, нові санвузли та інженерні мережі. Створено також інклюзивні простори й підйомники для людей з інвалідністю.

Філософія «крокової доступності» кінотеатру передбачатиме й насичену програму закладу, у рамках якої «Старт» поступово ставатиме центром фестивального руху, освітніх програм для дітей і підлітків, а також місцем спілкування з українськими режисерами, акторами, письменниками, музикантами.

Історія кінотеатру почалась у 1971 році. Протягом 2019 року, за дорученням Київського міського голови та за підтримки Департаменту культури КМДА, у кінотеатрі було проведено капітальний ремонт.

У лютому 2020 року кінотеатр відновив свою роботу як культурний центр. Оновлені приміщення кінотеатру дозволяють розвивати «Старт» як простір для креативного та освітнього розвитку дітей, а також для родинного дозвілля.