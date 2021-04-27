Київрада обіцяє стати більш «прозорою»

Депутати ухвалили рішення для підвищення ефективності роботи міськради

На пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання 22 квітня депутати ухвалили низку рішень, метою яких є підвищення прозорості та ефективності роботи ради. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Так, було затверджено нову редакцію Положення про президію Київської міської ради, відповідно до якого відтепер громада отримає доступ до протоколів та стенограм засідань органу місцевого самоврядування.

Як зазначили у Київській міській раді, основне завдання президії – формування попереднього порядку денного пленарних засідань.

Також, зміни до рішення Київської міської ради про звіти депутатів передбачають необхідність щороку до 1 травня надавати до секретаріату Київради звіти про свою роботу та до 15 травня їх оприлюднювати з метою обговорення, надання зауважень та пропозицій територіальною громадою міста Києва.

Відкориговане Положення про громадську приймальню депутатів Київської міської ради усуває можливий фактор конфлікту інтересів та унеможливлює ситуацію, коли депутат, члени його сім'ї та його близькі особи є керівниками, членами органів управління громадських організацій, на які покладаються функції громадської приймальні.

Водночас депутат відтепер може публікувати на сайті Київської міської ради не тільки адресу офіційної приймальні, але й інші місця, де буде проводити прийом виборців. Інформувати ж про свою офіційну громадську приймальню з усіма засобами зв’язку депутат зобов’язаний.

Нова редакція Порядку використання колонної та конференц-залів дозволяє унормувати механізм проведення заходів за ініціативи громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування. Основною вимогою, як і раніше, залишається неприбутковість таких заходів.

Як повідомлялося, 22 квітня депутати Київради схвалили зміни до бюджету столиці на 2021 рік та Програми економічного та соціального розвитку міста на 2021-2023 роки.