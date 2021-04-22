Київрада внесла зміни до бюджету столиці: для яких сфер збільшено видатки

Видаткову частину бюджету міста збільшили майже на 10 млрд грн

Сьогодні, 22 квітня, на засіданні Київської міської ради депутати схвалили зміни до бюджету столиці на 2021 рік та Програми економічного та соціального розвитку міста на 2021-2023 роки.

Так, видаткову частину бюджету міста збільшили майже на 10 млрд грн - з майже 57,8 млрд грн до 67,1 млрд грн. Дохідна частина бюджету становитиме 60,7 млрд грн (становила майже 60,5 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

Залучити додаткові кошти планують, зокрема, за рахунок запозичень (це майже 5,5 млрд грн) та надходжень за рахунок продажу землі (338 млн грн).

Які сфери отримали додаткові кошти

На сферу освіти депутати виділили додаткових 748 млн грн. І тепер загальні видатки становлять 25,4 млрд грн

На охорону здоров'я – 790,5 млн грн. Видатки на цю сферу в 2021 році становитимуть 6,5 млрд грн

Видатки на транспорт та дорожнє господарство збільшили на 5,5 млрд грн, і вони становитимуть 14,2 млрд грн

На ЖКГ фінансування збільшили на 1,5 млрд грн, і тепер його загальна сума буде 5,3 млрд грн

На соціальний захист киян видатки збільшили майже на 262 млн грн (становитиме 5,3 млрд грн)

На сферу культури видаткова частина зросла на 261 млн грн – до 1,8 млрд грн

На фізичну культуру і спорт видатки зросли майже на 123 млн грн – до майже 1,4 млрд грн.

«Я вдячний депутатам за те, що ми оперативно схвалили зміни до фінансового документу столиці та змогли збільшити видатки на важливі для розвитку міста галузі та на підтримку, в першу чергу, тих фахівців, від кого сьогодні залежить здоров'я і життя людей, від кого залежить навчання наших дітей, та тих, хто працює на життєзабезпечення нашого міста і комфорт його мешканців», – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

«Ідеться і про збільшення зарплатні столичним освітянам, і про збільшення доплат київським медикам, що працюють у виїзних бригадах, на швидких, які щодня рятують життя хворих на коронавірус. А також ідеться про кошти на зарплати столичним транспортникам, на оновлення житлово-комунальної інфраструктури. Кошти на ремонт та закупівлю ліфтів у столичні будинки і на програму співфінансування тепломодернізації будинків 70/30. А також – кошти на оновлення міських парків та скверів, дитячих та спортивних майданчиків», – підкреслив Кличко.

Як відомо, сьогодні проходить пленарне засідання Київської міської ради.

Порядок денний засідання Київради налічує 381 проєкт рішення, більшість з яких стосуються земельних питань та містобудування.

Невідкладними питання засідання були зміни до бюджету столиці та Програми економічного та соціального розвитку міста.