Київрада вирішила реорганізувати «Муніципальну охорону»

«Муніципальна охорона» стане комунальною організацією

Комунальне підприємство «Муніципальна охорона» буде реорганізовано в комунальну організацію «Муніципальна охорона» для більш ефективної охорони та збереження майна столичної громади. Таке рішення ухвалили сьогодні, 22 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради ІХ скликання. Рішення підтримали 69 депутатів.

Основна мета організації – охорона комунальної власності киян в умовах посилення можливих загроз нормальної життєдіяльності міста.

Наразі «Муніципальна охорона» забезпечує захист пріоритетних об’єктів (а також їхніх співробітників і відвідувачів), адресний перелік яких затверджено розпорядженням КМДА від 5 березня 2019 року №384.

Під охороною 239 об’єктів із яких:

163 – заклади освіти,

26 – заклади охорони здоров’я,

24 – об’єкти зеленого господарства (міські парки).

Разом із тим до Київської міської державної адміністрації регулярно надходять пропозиції підпорядкованих структурних підрозділів, депутатів Київської міської ради, а також громадян щодо розширення цього адресного переліку.

Запланована реорганізація дасть змогу сконцентрувати сили «Муніципальної охорони» на забезпеченні заходів з охорони та збереження майна територіальної громади Києва, а також гармонізувати діяльність з бюджетним та антимонопольним законодавством.

Нагадаємо, у грудні 2020 року рішенням Київради було створено Департамент муніципальної безпеки Київської міської держдаміністрації. Департамент координує роботу двох комунальних підприємств – «Київської аварійно-рятувальної служби» та «Муніципальної охорони», загальна чисельність особового складу яких понад 650 осіб.