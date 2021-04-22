Київ візьме 140 млн євро кредиту для модернізації системи теплопостачання

Столиця повертатиме кредит за рахунок тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

Сьогодні, 22 квітня, Київська міська рада підтримала залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку комунальним підприємством «Київтеплоенерго» для реалізації інвестиційного проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання столиці. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Зокрема, підприємству надано дозвіл на вчинення всіх необхідних правочинів, а київського міського голову Віталія Кличка уповноважено підписати від імені Київської міської ради договір гарантії із ЄБРР.

Таке рішення підтримали 93 депутати Київради.

Кредит буде взято під гарантію Київської міської ради у 2021 році для оновлення та реконструкції критичних об’єктів теплоенергетичної інфраструктури міста, покращення якості комунальних послуг для його мешканців. Зокрема, передбачено втілення комплексної диспетчерської системи теплопостачання, зменшення витрат на ремонт відповідного обладнання та уникнення ризиків його виходу з ладу, створення дистанційного збору інформації за спожиту теплову енергію, формування єдиної комплексної системи контролю та моніторингу теплоенергетичного комплексу міста, суттєва модернізація Київських ТЕЦ на базі сучасних технічних і технологічних рішень, що дасть змогу посилити економію споживання палива та мінімізувати шкідливі викиди у навколишнє середовище.

Очікуваний строк погашення кредиту ЄБРР складає до 13 років із дати укладання кредитного договору. Обсяг кредиту до 140 млн євро. Джерело повернення – за рахунок тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання.

Що стосується окупності проєкту, то Європейський банк реконструкції та розвитку розглядав цей проєкт як самоокупний. Тобто суб’єкт господарювання комунального сектору бере кошти, отримає за рахунок цього економію і за її рахунок зможе розрахуватись. Бюджетна підтримка не передбачається.

Реалізація цього проєкту надасть відчутний ефект уже в короткостроковій перспективі. Так, очікуються економія витрат на виробництво теплової енергії, що споживається мешканцями Києва, можливість маневреності виробництва теплової енергії залежно від коливань погодних температурних режимів, вихід на маневрений ринок електричної енергії, мінімізація часу локалізації та усунення поривів на об’єктах комунальної власності.

Очікуваний рівень економії природного газу складатиме 8 696,1 тис. куб. м на рік, викиди СО2 зменшаться на 198,6 тонн у рік, економія електроенергії складатиме 353,0 МВт/г. Сума щорічної економічної вигоди від впровадження інвестиційного проєкту складає 21,92 млн євро.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знайшла порушення в діяльності комунального підприємства «Київтеплоенерго» і оштрафувала на понад 300 тис. грн.