Київрада продовжила засідання, розпочате два місяці тому



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У порядку денному майже 300 питань

Сьогодні, 14 травня, о 10:00 продовжилося засідання Київради, розпочате ще два місяці тому - 14 березня.

Порядок денний засідання Київради від 14 березня складається з 286 питання + різне:

загальні питання - 17;

питання власності - 5;

питання містобудування та землекористування - 264.

Нагадаємо, Київрада затягнула розгляд цього переліку питань аж на 2 місяці через необхідність проведення позачергового засідання Київради 4 квітня. Воно затягнулося до 11 квітня і в результаті робота депутатів вийшла непродуктивною: тоді за підсумком часових обговорень Київрада так і не змогла затвердити Міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки.

Сьогодні як невідкладне питання народним обранцям запропонують розглянути проект рішення про внесення змін до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам»на 2019-2021 роки. Цим документом передбачено безкоштовний проїзд в громадському транспорті для учнів столичних військових ліцеїв.

У самому порядку денному також маса важливих і скандальних питань. Зокрема, депутатам запропонують розглянути проект рішення депутата Вадима Сторожука (фракція «Солідарність»), яким той ініціює розрив договору з орендарем земельної ділянки за адресою вул. Межигірська, 56/63. В даний момент там знаходяться тенісні корти, побудовані на основі договору довгострокової оренди з Київрадою.

Також на порядку денному стоять два проекти рішення про внесення доповнень до багатостраждальної Міської програми створення (оновлення) містобудівної документації. Обидва документи покликані дати старт розробці нових проектів Детальних планів територій (ДПТ).

Джерело: КиевVласть