Марина Порошенко: «Мережа закладів раннього втручання дозволяє вчасно виявити та скорегувати порушення розвитку дитини»

В усіх районах столиці створять Центри раннього втручання для надання медичних послуг дітям віком до чотирьох років. Загалом буде десять таких центрів. Відповідне рішення підтримали 97 депутатів Київради на пленарному засідання 31 серпня, повідомляє пресслужба Київської міської ради.

За словами депутатки Київської міської ради, голови Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марини Порошенко, це рішення надасть змогу утворити в кожному районі столиці центр для надання послуг раннього втручання дітям віком до чотирьох років, які мають порушення розвитку чи ризик виникнення таких порушень.

«У розвинених країнах світу давно запроваджена і успішно функціонує мережа закладів раннього втручання. Це дозволяє вчасно виявити та скорегувати порушення розвитку дитини, забезпечити профілактику виникнення таких порушень, покращити розвиток, уникнути інвалідності та у майбутньому забезпечити повноцінне життя. Також, що не менш важливо, Центри раннього втручання надають необхідний супровід та підтримку родинам таких дітей», – зазначила Марина Порошенко.

Депутатка додала, що створення Центрів раннього втручання у столиці покращить якість надання соціальних послуг.

Нагадаємо, учора, 31 серпня, Київрада проголосувала за введення мораторію на реконструкцію та/або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель ХІХ-ХХ століття з метою унеможливлення їх знищення.