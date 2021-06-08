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    На столичній Оболоні може з'явитися парк площею понад 30 гектарів

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    На столичній Оболоні може з'явитися парк площею понад 30 гектарів

    Детальний план території Мінського масиву передбачає будівництво нового мікрорайону та 3 нових дитячих садків

    Біля Мінського масиву між вулицею Кондратюка і межею лісу в Оболонському районі Києва може з'явитися великий парк з площею понад 30 гектарів. Парк стане найбільшим в Оболонському районі столиці. Про це в коментарі «Апострофу» повідомила розробник детального плану території (ДПТ) Мінського масиву, архітектор Олена Збаратська.

    «В даному ДПТ передбачено облаштування парку площею понад 30 га. Скажіть, як часто ви бачите такі масштабні парки в містобудівних проектах? З професійної точки зору – у нас є дуже рідкісна можливість в рамках детального плану запропонувати міським жителям організувати парк такого масштабу і, що дуже важливо, наш детальний план не ущільнює існуючу забудову, а пропонує розвиток Мінського масиву за рахунок реструктуризації депресивної території», – прокоментувала архітектор.

    У березні 2021 Комісія Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин уже підтримала проект рішення щодо детального плану території (ДПТ) Мінського масиву. Тепер план повинні затвердити на сесії Київради загальним голосуванням.

    Детальний план території Мінського масиву передбачає будівництво нового мікрорайону, 3 нових дитячих садків, комплексу загальноосвітніх установ з установою професійної освіти на 1500 учнів, амбулаторії сімейних лікарів, комплексу соціально-побутового обслуговування, створення і облаштування буферного парку площею 31,67 га.
    Теги: Київ будівництво парк
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    На столичній Оболоні може з'явитися парк площею понад 30 гектарів