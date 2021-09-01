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    Із ліфтом та гардеробною. Кличко відкрив нову школу в Києві (фото)

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    Із ліфтом та гардеробною. Кличко відкрив нову школу в Києві (фото)

    За кілька останніх років у Києві побудували 10 нових шкіл

    Мер Києва Віталій Кличко 1 вересня відкрив нову школу №22 в Солом’янському районі столиці. Разом з Кличком в церемонії відкриття нового навчального закладу взяла участь заступниця міністра освіти Світлана Даниленко, повідомляє пресслужба мера.

    «Сьогодні у нас справжнє свято. Адже діти Солом’янки отримали ще одну нову, сучасну школу! І це – десята з таких нових, європейських шкіл, які ми відкрили протягом останніх кількох років. Тут, на місці старого дитячого садочку, в приміщенні якого протягом 20 років були змушені навчатися діти, ми збудували новий навчальний заклад!» – зазначив мер Києва.

    Нова школа складається з трьох поверхів та розрахована на 720 учнів. І має всі необхідні, комфортні приміщення. Це – перша школа у Солом’янському районі, де втілили сучасну енергонезалежну систему, щоб опалювати будівлю та нагрівати воду завдяки ґрунтовим тепловим насосам. У приміщенні, окрім навчальних класів, облаштували гардеробну, медичний блок, читальний, спортивний та хореографічний зали. Має школа і ліфти та пандуси для комфорту маломобільних груп населення. А також сучасні спортивні майданчики.

    «За кілька останніх років у Києві побудували 10 нових шкіл та збудували або капітально оновили 33 дитячих садочки. Влітку у кожному другому закладі освіти здійснили поточні або капітальні ремонти», – наголосив Віталій Кличко та додав, що на підготовку до нового навчального 2021-2022 року столиця виділила 1,8 млрд грн.

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    Із ліфтом та гардеробною. Кличко відкрив нову школу в Києві (фото)
    Із ліфтом та гардеробною. Кличко відкрив нову школу в Києві (фото)
    Із ліфтом та гардеробною. Кличко відкрив нову школу в Києві (фото)
    Із ліфтом та гардеробною. Кличко відкрив нову школу в Києві (фото)
    Із ліфтом та гардеробною. Кличко відкрив нову школу в Києві (фото)
    Із ліфтом та гардеробною. Кличко відкрив нову школу в Києві (фото)
    Із ліфтом та гардеробною. Кличко відкрив нову школу в Києві (фото)
    Із ліфтом та гардеробною. Кличко відкрив нову школу в Києві (фото)
    Із ліфтом та гардеробною. Кличко відкрив нову школу в Києві (фото)
    Із ліфтом та гардеробною. Кличко відкрив нову школу в Києві (фото)

    «Діти – це наше майбутнє! Саме тому ми робимо все можливе, щоби діти навчалися, а вчителі працювали в комфортних умовах. Цього навчального року за парти в столичних школах сядуть понад 300 тисяч учнів. Із них 29 тисяч – першокласників. Я вітаю сьогодні і першачків, які відкриють світ знань в таких гарних умовах, і всіх школярів. А 11-класникам побажаю вдалого останнього року навчання та блискучих ЗНО. Вітаю також столичних педагогів і бажаю їм вдячних учнів. Та батьків – вам сил і терпіння теж!» – підкреслив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, Департаменті освіти і науки столиці надав рекомендації педагогічним колективам, зокрема, стосовно програми, структури навчального року, використання позитивних напрацювань у період карантинних обмежень 2020-2021 років.

    До слова, у Київських школах можуть запровадити електронні журнали замість паперових.

    Також, Київська влада розповіла, як працюватимуть столичні школи із 1 вересняю

    Теги: Віталій Кличко дороги діти школа мер навчання влада столиця
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    Із ліфтом та гардеробною. Кличко відкрив нову школу в Києві (фото)