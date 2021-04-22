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    Київрада схвалила продаж землі заводу «Фармак» на Подолі

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    Ділянку площею 6,3 га на вул. Кирилівській, 74 продадуть АТ &laquo;Фармак&raquo; - Київрада схвалила продаж землі заводу «Фармак» на Подолі
    Ділянку площею 6,3 га на вул. Кирилівській, 74 продадуть АТ «Фармак»
    Фото з відкритих джерел

    Від продажу землі бюджет Києва отримає 217 млн грн

    Київська міська рада ухвалила рішення про продаж землі акціонерному товариству «Фармак». Мова йде про територію на вул. Кирилівській, 74 у Подільському районі, на якій вже 95 років розташовано київський фармацевтичний завод.

    Таке рішення прийняли сьогодні, 22 квітня, на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 92 депутати.

    За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренко, завдяки продажу землі акціонерному товариству «Фармак» до бюджету міста надійде 217 млн грн.

    «Станом на 2021 рік новий проєкт рішення є відмінним від попередніх, оскільки передбачає розтермінування оплати за земельну ділянку лише на один рік. Ми сьогодні прийняли, насправді, історичне рішення, бюджет міста наповниться на 217 млн грн протягом року», – наголосив Бондаренко.

    Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко скасував продаж земельної ділянки Акціонерному товариству «Фармак».

    Продаж столична міськрада погодила на своєму засіданні 23 лютого, але мер Києва відповідне рішення «ветував» вже на наступний день. На засіданні Київради 4 березня «за» подолання цього вето проголосувало всього два депутати, проєкт рішення був відправлений на доопрацювання.

    Нагадаємо, відповідно до класифікації державних будівельних норм пункт 14.11.2 ДБН Б.2.2-12: 2019 «Планування і забудова територій», підприємство «Фармак» відноситься до 1-2 класу шкідливих виробництв з найбільшими санітарно-захисними зонами і сусідить з радіоактивним заводом «Радон», ртутним підприємством «Радикал» і «Хімволокно».

    Загальна санітарно-захисна зона фірми «Фармак» становить 1 кілометр в історичному районі Києва – на Подолі. Це сотні орендарів і землекористувачів міста.

    Теги: Київ Київрада бюджет земля завод
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