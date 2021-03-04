Кличко скасував «узаконення» шкідливого виробництва «Фармак» в центрі Києва

На Подолі знаходиться підприємство «Фармак», що належить до шкідливих виробництв

Вето Віталія Кличка безрезультатно намагалися подолати тільки дві людини

Мер Києва Віталій Кличко скасував продаж земельної ділянки Акціонерному товариству «Фармак».

Ділянку площею 6,3 га на вул. Кирилівській, 74 планувалося продати за 216,9 млн гривень АТ «Фармак» з розстрочкою виплати 50% його вартості на п'ять років. Продаж столична міськрада погодила на своєму засіданні 23 лютого, але мер Києва відповідне рішення «ветував» вже на наступний день.

На сьогоднішньому засіданні Київради 4 березня, «за» подолання цього вето проголосувало всього два депутати, проєкт рішення був відправлений на доопрацювання.

«Відповідно до ч.4 с т.59 закону «Про місцеве самоврядування» ми з вами повинні подолати так зване вето міського голови для того, щоб рішення надалі було підписано і опубліковано. Для цього нам необхідно дві третини голосів. В іншому випадку проєкт рішення вважається таким, що не був підтриманий і повертається для його доопрацювання», – заявив перед голосуванням секретар Київради Володимир Бондаренко.

«За» даний проєкт рішення в підсумку проголосували два депутати, «проти» – чотири, утримались – 27, не голосували – 56. Тобто, вето Віталія Кличка безрезультатно намагалися подолати тільки дві людини.

Нагадаємо, відповідно до класифікації державних будівельних норм пункт 14.11.2 ДБН Б.2.2-12: 2019 «Планування і забудова територій», підприємство «Фармак» відноситься до 1-2 класу шкідливих виробництв з найбільшими санітарно-захисними зонами і сусідить з радіоактивним заводом «Радон», ртутним підприємством «Радикал» і «Хімволокно».

Загальна санітарно-захисна зона фірми «Фармак» становить 1 кілометр в історичному районі Києва – на Подолі. Це сотні орендарів і землекористувачів міста.

Завод «Фармак» занижує екологічну та економічну вартість навколишньої території, адже в рамках охоронної зони всі землекористувачі нелегальні. У підсумку орендарі платять меншу суму оренди місту за понижувальним коефіцієнтом.