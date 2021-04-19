В Україні хочуть скасувати право постійного користування земельними ділянками

Право постійного користування землею не є «гнучким» і не відповідає сучасним потребам суб’єктів господарювання

Є потреба в трансформації права постійного користування землею для державних і комунальних підприємств

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 5385 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо скасування інституту права постійного користування земельними ділянками». Про це повідомляється на офіційному сайті ВРУ.

Метою проєкту закону є трансформація права постійного користування землею в сучасні правові титули, які б надавали можливість більш ефективного використання земельних ресурсів.

Зазначається, що право постійного користування землею не є «гнучким» і не відповідає сучасним потребам суб’єктів господарювання. На відміну від суб’єктів права власності, оренди на земельну ділянку, Земельним кодексом України на постійного користувача покладений обов’язок щодо самостійного господарювання на земельній ділянці. Суб’єкт права постійного користування позбавлений можливості передавати земельну ділянку в користування третім особам, використовувати її як об’єкт застави для отримання кредитних ресурсів.

Проте практика свідчить, що вказаних заборон часто не дотримуються. Дуже поширеним явищем в Україні є укладення «квазі-договорів оренди землі» під виглядом договорів про спільну діяльність, спільний обробіток, інвестиційних договорів, які фактично є прихованими договорами оренди.

«Обсяг земель, які належать таким підприємствам на праві постійного користування, є досить значним. Водночас матеріально-технічна база цих підприємств залишає бажати кращого, і часто єдиним їх реальним активом є земля. Проте всі вказані договори укладаються і виконуються «в тіні», кошти від «орендної плати» часто сплачуються готівкою керівництву підприємств, бюджети не одержують коштів з оподаткування вказаних операцій», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чимало проблем створює також заборона суб’єктам права постійного користування здійснювати продаж земельних ділянок, що перебувають у їх постійному користуванні.

Автори законопроєкту переконані, що існує потреба в трансформації права постійного користування землею для державних і комунальних підприємств, установ, організацій у сучасні правові титули, які б надавали можливість більш ефективного використання земельних ресурсів.

Поряд із цим для юридичних осіб приватного права має бути скасована можливість обходу земельних торгів через одержання земельних ділянок на праві постійного користування.

Читайте також: