Цього року Київ розраховує заробити майже 79 млн грн від продажу землі

Наразі до міського бюджету вже надійшло 25 млн грн від продажу земельних ділянок

У цьому році до бюджету Києва надійде близько 79 млн грн від продажу земельних ділянок та експертної грошової оцінки. Про це повідомив депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв у Facebook.

Депутат зазначив, що прозорий та ефективний ринок землі – гарантія систематичного та безперервного наповнення міської скарбниці.

За його словами, за поточний рік до бюджету міста Києва повинно надійти 78,716 млн грн від продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, а також від надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Наразі до міського бюджету вже надійшло 25 млн грн.

«Продаж вільних ділянок, який проводився у лютому, забезпечив понад 28,031 млн грн надходжень до бюджету столиці. Кошти, отримані внаслідок належного функціонування ринкових земельних відносин, спрямовуються на медичні, соціальні, освітні та інші надважливі потреби нашого міста, зокрема на виплати матеріальної компенсації сім’ям загиблих воїнів АТО», – розповів Терентьєв.

Низку питань про надання одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку було розглянуто та підтримано сьогодні, 20 квітня, на засіданні Постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 5385 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо скасування інституту права постійного користування земельними ділянками».

Автори законопроєкту переконані, що існує потреба в трансформації права постійного користування землею для державних і комунальних підприємств, установ, організацій у сучасні правові титули, які б надавали можливість більш ефективного використання земельних ресурсів.

Поряд із цим для юридичних осіб приватного права має бути скасована можливість обходу земельних торгів через одержання земельних ділянок на праві постійного користування.

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