Київрада може «узаконити» шкідливе виробництво «Фармака» в центрі столиці

Якщо Київрада погодиться, фармацевтичний гігант може придбати землю під своїм шкідливим виробництвом на Подолі

У четвер, 11 лютого, Київрада голосуватиме за продаж землі заводу «Фармак», який сім років обіцяє винести шкідливе виробництво за межі Києва, але досі так і не зробив цього, пише «Обозреватель».

Відповідно до класифікації державних будівельних норм пункт 14.11.2 ДБН Б.2.2-12: 2019 «Планування і забудова територій», підприємство «Фармак» відноситься до 1-2 класу шкідливих виробництв з найбільшими санітарно-захисними зонами і сусідить з радіоактивним заводом «Радон», ртутним підприємством «Радикал» і «Хімволокно».

Загальна санітарно-захисна зона фірми «Фармак» становить 1 кілометр в історичному районі Києва – на Подолі. Це сотні орендарів і землекористувачів міста.

Завод «Фармак» занижує екологічну та економічну вартість навколишньої території, адже в рамках охоронної зони всі землекористувачі нелегальні. У підсумку орендарі платять меншу суму оренди місту за понижувальним коефіцієнтом.

Згідно з новим Генпланом столиці, «Фармак» повинен був винести виробничі потужності 1-2 класу шкідливості за межі Києва. І фармгігант начебто погодився з такою вимогою і почав реалізацію інвестиційного проекту з організації виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів в місті Шостка. Туди ж згодом нібито має бути перенесено все хімвиробництво компанії. Тоді як в Києві в перспективі повинні були залишитися лише лінії упаковки і склади. Однак нічого не змінилося.

Завод продовжує працювати і забруднювати центральний район столиці. І, схоже, лише зміцнюється в позиції нікуди не переїжджати.

На Подолі функціонує цех з виготовлення субстанцій із застосуванням процесів перекристалізації та очищення (ділянка №1, цех №2), який імовірно і є головним джерелом шкідливих викидів, що генеруються «Фармаком». Викидів, від шкідливого впливу яких українців і повинна захищати кілометрова санітарно-захисна зона, встановлена для фармацевтичних виробництв 1 класу небезпеки.

У 2015 році в.о. генерального директора «Фармак» Михайло Ванат в листі на ім'я тодішнього керівника містобудівного департаменту КМДА Сергія Целовальника пообіцяв скоротити санітарну зону підприємства до 100 метрів, а шкідливий цех перенести з Києва до Шостки (Сумська обл.), де фармацевтичний гігант збирався організувати нове виробництво. У Києві мали залишити тільки лінії упаковки і складування.

І незважаючи на те, що завод в Шостці таки був побудований, про що керівництво «Фармак» не забуло повідомити за допомогою ЗМІ, шкідливе виробництво з Києва так і не перенесли до цього дня.