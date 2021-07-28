Стало відомо, коли почнеться реконструкція кінотеатру «Київська Русь»

Так буде виглядати кінотеатр після реконструкції

Ремонт кінотеатру триватиме близько трьох років

Реконструкція столичного кінотеатру «Київська Русь» може початися в кінці 2021 року. Ремонт триватиме приблизно три роки. Про це сайту «Сьогодні» розповіли в комунальному підприємстві «Київкінофільм».

Про реконструкцію легендарного кінотеатру заговорили на початку цього року, коли опублікували візуалізації проєкту.

«Ми зараз у процесі підготовчих робіт. Через певні проблеми терміни проведення торгів поки відкладаються. Нам вже виділили кошти на реконструкцію на цей рік у сумі 140 мільйонів гривень», – розповіла перший заступник директора мережі кінотеатрів КП «Київкінофільм» Лариса Зубенко.

У підприємстві наголошують, що планували почати реконструкцію кінотеатру «Київська Русь» ще у травні. Навіть деякі заходи, які хотіли провести в кінотеатрі влітку, довелося скасувати. Зараз заклад працює у звичайному режимі.

Ремонт легендарного кінотеатру займе до трьох років. На цей період він буде закритий. У «Київкінофільмі» зазначають, що сучасні технології будівництва дозволяють вкластися у відведений час. І ремонт реально зробити при безперервному фінансуванні.