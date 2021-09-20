Закинутий бювет у центрі Києва перетворився на артпростір (фото)

В артпросторі «Джерело» тривають художні виставки

У Києві стартував виставковий проєкт в артпросторі «Джерело», створеному в закинутому бюветі. Павільйон розташовано у дворі «Київпроєкту» на вулиці Богдана Хмельницького, 16. Про це повідомляє «Хмарочос».

Протягом кількох тижнів тут проходитимуть чотири художні виставки, об’єднані темою «Тіла в місті», тобто темою взаємодії людини й міста: «Кров з очей» (18-24 вересня), «Все проти вас» (25 вересня-9 жовтня), «У праці сконати» (9-23 жовтня) та «Осінь бінарності» (23 жовтня-6 листопада). Виставки куруватиме група The Wet Hole (Нікіта Кадан, Дана Косміна й Аліна Клейтман).

Павільйон працюватиме цілодобово. У вітринах розміщено екрани, на яких показуватимуть дві відеороботи.

«Безпрецедентний формат виставкового майданчика, так само, як і теми, до яких апелюватиме кожна з виставок (Екологія візуального, Насилля, Праця та Гендер) є своєрідним запрошенням до дискусії про мистецтво у публічному просторі, статус радянської архітектури, в якій досі не вбачають архітектурної спадщини, існування людини в мегаполісі, де вона вимушена стикатися з проблемами, до яких звертається проєкт», – пояснюють організатори.

Як повідомляє Support Your Art, торік художники й архітектори звернули увагу на закинутий бювет і почали збирати документи – докази того, що «Джерело» – це немов сліпа пляма на урбаністичній сітці міста». Павільйон не має адреси, до нього не підведено ані електрику, ані воду.

Громадська ініціатива запустила процедуру повернення «Джерела» місту, розробила проєкт артцентру та отримала фінансування на ремонт. У жовтні минулого року тут провели першу виставку – «Поступова втрата зору» Миколи Рідного

Будівля бювету «Джерело» – один із небагатьох прикладів цікавої архітектури 1990-х років.