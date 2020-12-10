У Києві створили новий департамент: чим він займатиметься

Департамент муніципальної безпеки координуватиме роботу двох комунальних підприємств

У Києві за відповідним рішенням Київради створено Департамент муніципальної безпеки Київської міської держдаміністрації. Департамент координуватиме роботу двох комунальних підприємств – «Київської аварійно-рятувальної служби» та «Муніципальної охорони», загальна чисельність особового складу яких понад 650 осіб, а також контролюватиме роботу інтегрованої системи відеоспостереження і відеоаналітики Києва. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що покращення безпеки і подолання щоденних викликів у багатомільйонному місті має значний суспільний запит, тому логічним кроком є створення Департаменту, що матиме більше повноважень та функцій задля організації безпеки в Києві, ніж управління, яке працювало до цього часу.

«Основні напрями роботи Департаменту. Безпека: взаємодія з правоохоронними органами. Ми провели кілька нарад із представниками патрульної поліції і відпрацьовуємо чітку координацію дій. Цивільний захист: реагування на аварії та надзвичайні події, взаємодія з рятувальними службами, зокрема, співпраця з Держслужбою надзвичайних ситуацій України та її територіальними підрозділами. Територіальна оборона: попередження різних правопорушень зусиллями представників. Адже чи не щотижня ми маємо випадки крадіжок або вандалізму, пошкодження майна, що належить містянам у парках, центральних площах і вулицях тощо», – розповів заступник голови КМДА.

Пантелеєв нагадав, що за останні роки київські рятувальні служби отримали 24 одиниці нової техніки, понад 200 одиниць спецспорядження, комплекти бойового одягу та дихальні апарати.

«Ми продовжуємо зміцнювати напрям муніципальної безпеки та правопорядку. У 2021 році ми плануємо збільшити чисельність особового складу КАРСу (Київської аварійно-рятувальної служби. – Ред.) на 20 осіб. Адже навантаження, яке сьогодні мають наші рятувальники, дуже велике – з початку року спільно із ДСНС здійснили понад 15 тисяч виїздів», – сказав Пантелеєв.