Кличко озвучив невідкладні питання засідання Київради

Київрада має ухвалити зміни до бюджету столиці

Сьогодні, 22 квітня, депутати Київради мають ухвалити зміни до бюджету столиці та Програми економічного та соціального розвитку міста. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київської міської ради.

«Сьогодні ми зібралися, бо є низка невідкладних і важливих для розвитку міста та для його мешканців питань. Зокрема, ми повинні ухвалити зміни до бюджету столиці та Програми економічного та соціального розвитку. Йдеться і про збільшення зарплатні столичним освітянам. Маємо виділити на це з бюджету 450 млн грн. І про збільшення доплат київським медикам, що працюють у виїзних бригадах, на швидких, які щодня рятують життя хворих на коронавірус. А також ідеться про кошти на зарплати столичним транспортникам», – сказав Кличко.

Разом з тим, відповідними змінами, за словами мера, передбачається виділення коштів і на оновлення житлово-комунальної інфраструктури – 500 понад млн. грн. Це – кошти на ремонт та закупівлю ліфтів у столичні будинки, на програму співфінансування тепломодернізації будинків 70/30, а також кошти на оновлення міських парків та скверів, дитячих та спортивних майданчиків.

«Сьогодні ми робимо все, щоб втримати ситуацію – і епідеміологічну, бо вона складна. І економічну – вона теж непроста. Пандемія спричинила кризу, яку світ долатиме ще довго. Але необхідно, в першу чергу, підтримувати тих, від кого сьогодні залежить здоров'я і життя людей, від кого залежить навчання наших дітей. Та тих, хто працює на життєзабезпечення нашого міста і комфорт його мешканців. Необхідно і надалі розвивати та змінювати нашу столицю. І ми все для цього робимо», – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, порядок денний засідання Київради налічує 381 проєкт рішення, більшість з яких стосуються земельних питань та містобудування.