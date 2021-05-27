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    Київрада зібралась на засідання: на розгляді понад 200 питань

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    Київрада двічі на місяць проводить пленарні засідання - Київрада зібралась на засідання: на розгляді понад 200 питань
    Київрада двічі на місяць проводить пленарні засідання
    Фото: Київрада

    Більшість питань порядку денного стосуються містобудування та землекористування

    Сьогодні, 27 травня, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

    Розпочалося засідання о 10:00.

    На розгляд народних обранців винесено 212 проєктів рішень, серед яких 187 стосуються містобудування та землекористування.

    Для перегляду натисність на документ

    Ведеться онлайн-трансляція засідання.

    Нагадаємо, на засіданні 13 травня Київська міська рада звернулася до Кабінету міністрів України з вимогою вжити заходи, щодо вирішення питання занесення об’єктів культурної спадщини Києва до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

    Теги: Київ Київрада депутат
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    Київрада зібралась на засідання: на розгляді понад 200 питань