Київрада зібралась на засідання: на розгляді понад 200 питань

Київрада зібралась на засідання: на розгляді понад 200 питаньтрансляція
Більшість питань порядку денного стосуються містобудування та землекористування
Сьогодні, 27 травня, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.
Розпочалося засідання о 10:00.
На розгляд народних обранців винесено 212 проєктів рішень, серед яких 187 стосуються містобудування та землекористування.
Для перегляду натисність на документ
Ведеться онлайн-трансляція засідання.
Нагадаємо, на засіданні 13 травня Київська міська рада звернулася до Кабінету міністрів України з вимогою вжити заходи, щодо вирішення питання занесення об’єктів культурної спадщини Києва до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.