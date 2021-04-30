Київрада заявляє, що центральна влада ігнорує її звернення

У столиці загострюються проблеми через неефективну комунікацію з боку центральної влади

Практика розгляду звернень Київської міської ради Верховною Радою та урядом є невтішною. Більшість звернень просто залишаються без відповіді, а питання – невирішеними. Неефективна комунікація є однією з причин ще більшого загострення проблем у столиці. Про це розповіла депутатка Київської міської ради, перший заступник голови Постійної комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Алла Шлапак в інтерв'ю «Вечірньому Києву».

«Кілька місяців тому Київрада направила звернення до Кабміну з вимогою не підіймати вартість комунальних послуг. На моє глибоке переконання, ціна, яку громадяни сьогодні змушені сплачувати за комунальні послуги, є відверто здирницькою. Ми з колегами вважаємо, що політика держави щодо своїх громадян повинна бути пронизана людиноцентричністю у кожному своєму прояві, ціни на комунальні послуги – не виняток», – зазначила депутатка.

За словами Шлапак, держава цілком спроможна продавати населенню газ із мінімальною націнкою у 30%. У такому випадку, українці сплачуватимуть лише 3 грн/куб. м, а не 9 грн/куб. м, як зараз.

«Звернення Київради щодо справедливого розподілу податку на доходи фізичних осіб між Державним бюджетом та бюджетом міста Києва має таку ж долю, що й звернення з вимогою не піднімати вартість комунальних послуг – його залишено без відповіді. Моя особиста позиція стосовно даного питання залишається незмінною: несправедливо забирати у столиці кошти, які по праву їй належать», – підкреслила Шлапак.

Депутатка вважає, що позбавлення міста Києва левової частки надходжень ПДФО та направлення її до державного бюджету жодним чином не підтверджує озвучених намірів щодо забезпечення фінансової спроможності територіальних громад та їх сталого економічного розвитку.

До слова, Київська міська рада звернеться до уряду щодо збереження історичних і культурних пам'яток столиці. Відповідний проєкт звернення до Кабінету міністрів України планують розглянути на найближчому засіданні Київради.