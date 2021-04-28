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    Київрада відправила бійцям на Донбас освячені паски

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    Цього року священники освячуватимуть паски на хлібокомбінатах - Київрада відправила бійцям на Донбас освячені паски
    Цього року священники освячуватимуть паски на хлібокомбінатах
    Фото з відкритих джерел

    Понад 600 пасок відправились до зони ООС

    27 квітня Київська міська рада відправила 620 освячених пасок до зони проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

    Паски відправлені до Луганського прикордонного загону, 80 окремої десантно-штурмової та 72 окремої механізованої бригади, повідомляє пресслужба Київради.

    «Ці паски відправляться на Схід до людей, які обороняють Україну від агресора. Напередодні свята Воскресіння Господнього нехай кожного осяє Господнє світло великої мудрості. Нехай ваші серця будуть наповнені радістю та світлом, а у країні та ваших домівках завжди буде мир», – сказав митрофорний протоієрей Віталій Рибчич.

    Нагадаємо, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

    Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.

    Як повідомлялося, влада Києва встановила особливі вимоги, за якими в столиці проводитимуться релігійні заходи на Великдень і у Вербну неділю. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

    Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

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    Теги: Київ Київрада Великдень 2021 Операція Об’єднаних сил
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