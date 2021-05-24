До суду передано справу депутата Київради, підозрюваного в земельному дерибані

Сергій Кримчак обвинувачується у незаконному заволодінні шістьма земельними ділянками вартістю понад 2,5 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерував до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно депутата Київської міської ради - колишнього секретаря земельної комісії Сергія Кримчака та його спільника у незаконному заволодінні земельними ділянками у Києві. Про це повідомляє пресслужба САП.

У ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2008-2014 років обвинувачений, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин, незаконно заволодів 6 ділянками у Голосіївському районі міста Києва загальною вартістю понад 2,5 млн грн, що перебували у комунальній власності громади столиці.

Відповідно до злочинної схеми, депутат на підставі підроблених заяв ініціював виділення вищевказаних ділянок особам, копії документів яких вдавалось отримати його брату (односельцям). У подальшому він виготовляв протоколи розгляду цих питань на засіданні земельної комісії, відповідні проекти рішень Київради та особисто голосував за ухвалення цих рішень.

Також установлено, що було підроблено документи за підписом набувачів земельних ділянок, які складено під час виготовлення технічної документації щодо приватизації землі.

Вже після цього, брат підозрюваного переконував набувачів видати на його ім’я довіреності щодо представництва їх інтересів, за якими в порядку передоручення видав довіреності на ім’я помічниці депутата.

На підставі цих довіреностей помічницею підозрюваного замовлялась реєстрація права власності на землю за набувачами та здійснювалось розпорядження земельними ділянками.

При цьому жоден з формальних власників не лише не користувався отриманою землею, а навіть не знав, що став її власником.

21 травня 2021 року обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Вказаний обвинувальний акт вже було скеровано до ВАКС у червні 2019 року. Однак у вересні 2020 року колегія суддів ВАКС повернула обвинувальний акт прокурору, зважаючи на те, що ч. 4 ст. 358 була визначена як проступок, а підготовче засідання до того часу не було завершено.

До слова, у травні 2019 року представники націоналістичних організацій засипали землею автомобіль Сергія Кримчака, який обвинувачується незаконному заволодінні земельними ділянками у столиці.